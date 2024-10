Lamezia vince contro Palermo e vola al secondo posto

Vittoria fondamentale per il l’Arpaia Basketball Lamezia che davanti ad un PalaSparti gremito in ogni ordine di posti batte Palermo e vola al secondo posto in classifica. Lamezia inizia a rilento, gara dominata dalle difese con Fragiacomo che annulla l’americano Williams e la difesa lametina che tiene Gentili a zero punti. Gara equilibrata che vive di strappi. Stanionis non carbura ma è letale ai tiri liberi. Costa si infiamma e scalda i numerosi fans accorsi. Palermo non perde a testa e si rifugia nelle mani di Giuseppe Lombardo. All’intervallo lungo le due squadre sono praticamente in parità. Lamezia rientra alla grande dagli spogliatoi. Trova con continuità il canestro e riesce a scavare un solco fino al +8 con cui si va all’ultimo riposo.

Il quarto periodo inizia con Lamezia che conquista il massimo vantaggio volando sul +14. Palermo non molla mai e ritorna sotto la doppia cifra di svantaggio. Lamezia non ha energie ma riesce a chiudere senza troppi pensieri la contesa. Visto la concomitante sconfitta di Fabriano in casa contro Cerignola Lamezia sale al secondo posto in classifica. Domenica altra sfida fondamentale allo Sparti. Infatti in terra lametina arriverà la capolista Cerignola. Appuntamento fissato per domenica 4 giugno ore 18.00 PalaSparti di Lamezia Terme.

BASKETBALL LAMEZIA – GREEN PALERMO 62-56

(15-14, 31-30,48-40)

LAMEZIA: Mangione, Ragusa, Antonicelli, Rubino 1, Fragiacomo 1, di Gennaro 6, Gaetano 4, Costa 11, Lazzarotti 5, Stanionis 20, Monier 14. Coach Ortenzi ass. Desumma prep. Mascaro

PALERMO: Vitale, Giancarli 10, Gentili, Biondo, Mantia, G.Lombardo 17, Forzano 6, Trevisano 7, G.Lombardo 8, Tagliareni 5, Williams 3. Coach Verderosa