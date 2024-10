L’Anassilaos prosegue le iniziative culturali al Chiostro di San Giorgio

Archiviata la Festa della Poesia l’Associazione Culturale Anassilaos prosegue le proprie iniziative culturali anche in collaborazione con la Casa Editrice Laruffa e la Libreria Nuova Ave. Presso il Chiostro di San Giorgio al Corso alle ore 21,00 martedì 8 agosto, nell’ambito degli incontri con l’Autore, la Prof.ssa Francesca Neri presenterà “No Hurricane” di Enrico Antonio Cameriere. Giovedì 10 agosto invece il Prof. Pietro Cutrupi, docente di Lingua e Cultura araba presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria terrà una conversazione sul tema “Un viaggio arabo-andaluso”/Percorsi storici, artistici e letterari”. Dopo la pausa ferragostana giovedì 17 agosto l’Anassilaos, sempre al Chiostro, renderà omaggio allo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel 60° Anniversario della morte (23 dicembre 1896 – 23 luglio 1957) con una conversazione della Prof.ssa Francesca Neri. Introdurrà il Prof. Pino Papasergio. Interverrà Biagio d’Agostino con una nota dedicata alla pellicola “Il Gattopardo” di Luchino Visconti. Martedì 22 agosto per il ciclo “Le Grandi battaglie navali della storia” la Prof.ssa Katia Giacco parlerà della battaglia del Mar di Giava (febbraio 1942). Giovedì 24 agosto il sodalizio reggino renderà omaggio allo scrittore operaio Pietro Di Donato (West Hoboken, 3 aprile 1911-New York 19 gennaio 1992) nel 25° anniversario della morte con un’analisi del romanzo “Christ in concrete” (Cristo tra i muratori) del 1939. Introdurrà il Dott. Pietro Rossetti, Componente Comitato Indirizzo Premio Anassilaos, relazionerà Dott. Carmelo il dott. Luca Pizzimenti. Martedì 29 agosto sarà la volta di Edward Lear e del suo Journals of a landscape painter in Southern Calabria, 1852 (Diario di un viaggio a piedi – Reggio Calabria e la sua provincia -25 luglio – 5 settembre 1847) nel 170° anniversario. Conversazione della Dr.ssa Daniela Scuncia. Giovedì 31 agosto infine il Dott. Massimo Lo Presti terrà una conversazione sul tema “Il dedalo degli schermi e l’egida della maschera. L’ eredità della riproducibilità tecnica della realtà e lo spettacolo dal vivo”. Introdurrà la Dr.ssa Marilù Laface. Domenica 20 agosto presso la Libreria Ave alle ore 19,00, nell’ambito del ciclo di incontri “L’ Autore in vetrina” promosso dalla stessa Libreria l’Anassilaos presenterà il saggio di Giuseppe Zavettieri “Dall’integrazione all’inclusione/Evoluzione storica e normativa della disabilità” con la partecipazione del Dott. Tito Tropea, Presidente Anassilaos Giovani e della Prof.ssa Francesca Neri, già docente presso il Liceo Scientifico “A. Volta” e il Liceo “T. Campanella” di Reggio Calabria. Nei giorni di mercoledì l’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con Laruffa Editore e nell’ambito dei “Mercoledì d’Autore che si terranno presso il Lido Stella Marina- Pentimele alle ore 19,30, prenderà parte all’incontro con Michele De Luca autore del saggio “U pisci” (storia della pesca al pescespada) che si terrà mercoledì 9 agosto. Il successivo 23 agosto sarà la volta dell’incontro con la poetessa Nancy Calabrò. Mercoledì 30 agosto infine sarà presentata al pubblico l’ultima fatica letteraria della poetessa reggina Mimma Scibilia “Giardini muti e in filigrana” (Nel paese delle meraviglie) con la presentazione della Prof.ssa Francesca Neri.