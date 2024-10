Con l’apporto della FIP il Palacalafiore di Pentimele si presenta puntuale per l’avvio dei campionati

Importanti novità sul fronte della gestione in uso temporaneo dell’impianto sportivo del Palacalafiore arrivano dall’ultima riunione di giunta dell’esecutivo Falcomatà.

In linea con quello che è l’indirizzo espresso in precedenza circa la necessità di avviare al più presto procedure di evidenza pubblica che possano regolamentare stabilmente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo del Palacalafiore di Pentimele, al fine di garantire il puntuale avviamento della stagione cestistica, la giunta comunale ha deliberato di affidare alla Federazione Sportiva di Pallacanestro ( FIP) la redazione dei calendari per lo svolgimento degli allenamenti e delle partite di campionato delle società impegnate nei campionati di basket che si svolgeranno al Palacalafiore.

Le società sportive pertanto utilizzeranno l’impianto sportivo coordinandosi con la FIP, nel rispetto dei regolamenti comunali per la gestione ed uso degli impianti sportivi, in modo da garantire una più efficiente organizzazione nelle more di conclusione delle procedure di gara per l’individuazione del gestore.

Le società sportive tuttavia corrisponderanno direttamente al Comune le tariffe in abbonamento annuale secondo il regolamento approvato dalla Giunta Comunale lo scorso febbraio, e di concerto, con la Federazione provvederanno alla pulizia, custodia e fornitura del gasolio per supportare la struttura.