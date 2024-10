L’arte nei tatuaggi. Il reggino Vincent Mangeruca apre il suo studio: “Amo la mia città”

Dalla passione per la pittura ai tatuaggi, un percorso che ancora oggi si mescola nell’attività professionale dell’artista reggino Vincent Mangeruca.

La passione per la pittura è sbocciata presto e con forza, grazie anche ai consigli e i suggerimenti della madre.

Pur seguendo la famiglia negli spostamenti e dovendo interrompere la frequentazione della scuola d’arte, nell’artista reggino si consolida e fortifica una spiccata urgenza creativa. I primi ‘esperimenti’ in casa: le pareti della sua camera nel giro di poco tempo diventano colme di raffigurazioni rigorosamente in bianco e nero.

Con il passare degli anni, Vincent aggiunge al bianco e nero il rosso, simbolo di dinamismo, vitalità, amore e passione.

E’ una tonalità forte, cadmio, che raggiunge l’attenzione dell’osservazione, diventando comunicazione, idioma visivo. Tale simbolo, che assume delle prerogative intellettive, si volge anche a simboleggiare in alcuni dipinti l’unione dell’uomo e donna, dove accese tonalità rosse manifestano la loro unione.

Pittura e tatuaggi, nel percorso di Vincent Mangeruca, si incontrano nel 2001: “Ad una mostra, un tatuatore guardando le mie opere mi ha assicurato che avevo le qualità e lo stile per tatuare. Da quel momento mi sono incuriosito e ho iniziato pian piano a fare i primi tatuaggi”, dichiara l’artista reggino ricordando gli inizi da tatuatore.

Premi, critiche positive e mostre nazionali e internazionali impreziosiscono la carriera di Vincent Mangeruca, il messaggio da trasmettere con la propria arte rimane il punto di partenza essenziale.

“Come tatuatore, ho uno stile particolare e per certi versi unico. Mi piacciono le linee spesse e al contempo quelle fine, vorrei usare 3 spessori differenti di linea. Se preferisco i tatuaggi o i quadri? Difficile rispondere. Vedere una propria opera appesa al muro è bellissimo, vederla però impressa sulla pelle per sempre è un qualcosa di unico, che mi rende orgoglioso”, sottolinea l’artista reggino.

La scelta di aprire ‘Vincent Tattoo Studio’ nella propria terra ha un significato preciso e particolare, legato a radici che non si possono estirpare.

“Amo la mia città, e ho voluto fortemente aprire lo studio qui anche se avrei potuto farlo altrove. Ma non dobbiamo essere sempre gli ultimo o inseguire gli altri, possiamo anche essere da esempio”.

Lo studio dell’artista reggino si trova a Villa San Giovanni, un bellissimo attico sullo Stretto di Messina dotato di tutti i comfort necessari. Tre le postazioni per i tatuaggi e una per i piercing, inoltre la presenza di una dermatologa sarà utile per dare tutte le informazioni e rassicurazioni ai clienti.

‘Vincent Tattoo Studio’ non vuole essere ‘soltanto’ un centro per tatuaggi ma un vero e proprio contenitore artistico.

“Mi piacerebbe organizzare eventi con giovani artisti reggini, ospitare gallerie, mostre ed eventi culturali. Non penso soltanto alla pittura ma alla scultura, alla fotografia, ad ogni espressione artistica possibile”, sottolinea Vincent.

Sicurezza al primo posto. ‘Vincent Tattoo Studio’ infatti è uno dei centri per tatuaggi in Italia dove è stato creato il ‘Settore Tatuaggio Sicuro’, un servizio innovativo finalizzato ad offrire un approccio consapevole alla pratica del tatuaggio, che si avvale della collaborazione della Dr.ssa M. Cristina Luvarà Dermatologo Clinico con consolidata esperienza in Laser Q-Switched rimozione tatuaggi. Il servizio si rivolge a chi ha già un tatuaggio, a chi lo vorrebbe avere e a chi desidera rimuoverlo o modificarlo in completa sicurezza.

Sicurezza e qualità artistica ai massimi livelli. ‘Vincent Tattoo Studio’ è il luogo ideale dove scegliere di tatuarsi, per imprimere sulla nostra pelle tutto quello che desideriamo e poter osservare ammirati (e senza la minima preoccupazione) il risultato finale.