L’artista calabrese Salvatore Lamanna inventa il Color Surround

Salvatore Lamanna,artista calabrese, ha ideato un sistema tecnologico-emozionale rivoluzionario, che cambierà il nostro modo di percepire le immagini video.

L’artista, già ben noto per la battaglia in tribunale contro il colosso Philips riguardo i sistemi Ambilight, si è messo nuovamente in gioco e, grazie alle competenze ingegneristiche di Josè German Trabucco, è riuscito ad inventare letteralmente una nuova tecnologia,chiamata Color surround, basata sulla percezione di specifici prototipi sul colore, che inaugurano una nuova era della visione.

Color Surround altro non è che un sistema altamente coinvolgente dove il film, il concerto, il videogioco, l’evento sportivo etc. viene vissuto a 360 gradi e realmente, in modo sensoriale, grazie al colore e alla dinamicità delle immagini, fornendo un’esperienza dei sensi di un livello ed una qualità mai visti prima.

Il Color Surround è un sistema di diffusione prospettica del colore, abbinabile a qualsiasi display via cavo o Wi-Fi/Bluetooth, correlato di preferenza anche con l’Hi-Fi per l’effetto surround del suono, e senza alcuna presenza necessaria di retroilluminazione.

Presto, siamo certi, sarà distribuito nelle grandi catene,passando da oggetto sperimentale a oggetto di uso quotidiano.

Nell’attesa, congratulazioni Salvatore!