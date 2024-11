L’ASD Reggio Calabria assisterà alla gara della Bermè Viola

In seguito alla presentazione congiunta delle squadre avvenuta sul lungomare “Falcomatà” in occasione della kermesse “ I Tesori del Mediterraneo”, prosegue il rapporto di collaborazione avviato con la Bermè Viola Reggio Calabria. Un connubio di sport tra calcio e basket che vuole rinsaldare il rapporto tra le massime espressioni sportive cittadine alle radici della regginità.

In occasione dell’esordio in campionato dei neroarancio contro Casale Monferrato previsto per oggi 4 Ottobre alle ore 18 al “PalaCalafiore”, l’ASD Reggio Calabria sarà presente al gran completo al Palazzetto dopo la gara contro la Vigor Lamezia.

Le due eccellenze del territorio unite per portare in alto il nome e i colori della città di Reggio Calabria al di là dei confini regionali.