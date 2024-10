L’Ass. Attendiamoci O.n.l.u.s. presenta il Musical “Mary Poppins…tutto brillerà di più”

L’Associazione Attendiamoci ONLUS, all’interno delle attività per il 15esimo anno di servizio ai giovani, dopo il successo del 2016 con la rappresentazione del Musical “Peter Pan”, organizza un nuovo spettacolo carico di emozioni: il Musical “Mary Poppins, tutto brillerà di più”.

Tra il 16 ed il 18 maggio, presso il Teatro Comunale “F.Cilea” verrà proposta una rivisitazione del famoso film della Walt Disney, per una esperienza nuova ed entusiasmante nell’ambito delle attività da sempre promosse dall’Associazione.

Per lo spettacolo sono previste due rappresentazioni serali (16 e 18 maggio) e due matinèe (17 e 18 maggio) dedicate in particolare agli Istituti Scolastici.

L’Associazione non ha ricevuto alcun tipo di contributo pubblico e tutto il personale impiegato (registi, attori, musicisti, coreografi, costumisti ecc…) è composto esclusivamente da volontari che, nel corso di questi mesi, hanno deciso di dedicare gran parte del proprio tempo libero alla ideazione ed alla organizzazione. Il ricavato consentirà di sostenere le spese (affitto del teatro, service, diritti relativi alla SIAE, noleggio attrezzature e servizi per la realizzazione), prevedendo una beneficienza a sostegno delle attività dell’Associazione Attendiamoci ed in particolare per la realizzazione di laboratori delle “Officine del Lavoro” dedicati all’integrazione di giovani svantaggiati.

Attendiamoci è impegnata in attività di prevenzione del disagio giovanile e promozione delle risorse personali, e l’idea del musical nasce nell’alveo della continua ricerca di proposizione ai giovani della nostra città di attività formative anche attraverso strumenti alternativi e non tradizionali, rappresentati dagli annuali itinerari di formazione.

Attraverso la realizzazione di un’opera teatrale musicale, la formazione è veicolata dall’espressione artistica e dalla possibilità di mettersi in gioco e sviluppare un talento personale.

Questa esperienza consente, in incontri fatti di fatica, dedizione e sperimentazione, attraverso le necessarie ore di prove trascorse insieme, la creazione di un clima di armonia, divertimento e crescita, nella costruzione vera e propria dello spettacolo.

Tutto ciò che verrà messo in scena è frutto di una sinergia tra le persone che ne prendono parte: non solo chi calcherà il palco interpretando i personaggi tratti dall’omonimo film della Disney, ma anche chi ha collaborato nella regia, nella realizzazione di coreografie e costumi ha dato il proprio contributo in maniera volontaristica, impegnandosi, in questi mesi e mettendo al servizio di questa iniziativa competenze, abilità, passione.

Inoltre, nello spazio antistante l’ingresso del teatro Cilea, verrà riproposta la mostra “E cominciarono a far festa” già realizzata nello scorso fine settembre, attraverso cui la cittadinanza intera potrà rivivere, attraverso immagini, testimonianze, ricordi, questi primi quindici anni di servizio ai giovani.

Vi attendiamo quindi numerosi per vivere un’esperienza unica e ricca di magia, preparata con cura e dedizione da una cinquantina di giovani, per lanciare un chiaro messaggio di festa e di speranza in una città spesso avvolta dalle tenebre, e perché, prendendo spunto da una delle canzoni del musical, “tutto possa brillare di più”.

Orari spettacoli

SERALE: 16 e 18 maggio h. 21

SPECIALE SCUOLE: 17 e 18 maggio h. 9.00

I biglietti sono in esaurimento, ed è ancora possibile prenotarli presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” sita in Via Cardinale Portanova 184, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Per informazioni chimaare al numero 0965312689 oppure 3202591687 e chiedere della dott.ssa Letizia Silicato, oppure mandare una mail a segreteria@attendiamoci.it.