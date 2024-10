L’Ass. Fiordo di Reggio ritorna con il Premio “Uomo e donna dell’anno”

Ritorna il Premio “Uomo e donna dell’anno”, promosso dall’associazione culturale “Il Fiordo di Reggio” (Fjord of Rhegium), che si propone di valorizzare e di porre all’attenzione dell’opinione pubblica le figure e le carriere di persone che hanno dato lustro e prestigio alla Calabria, affermandosi nei settori della scienza, della cultura, dell’informazione e dell’imprenditoria.

Il direttivo dell’associazione (composto dal nuovo presidente avvocato Ezio Pizzi, dal vice- presidente Francesco Plastina, dal socio fondatore Aldo Tripodi, da Giuseppina Princi, Ettore Errigo, Franco Calafiore e dal presidente onorario Natale Polimeni), ha già gettato le basi per la tredicesima edizione della manifestazione che si svolgerà in città nella terza decade di giugno. Le scelte della giuria saranno ufficializzate nelle prossime settimane e cadranno tutte su personalità di alto profilo. Accanto alla donna e all’uomo dell’anno, verrà indicato l’uomo dell’anno in Calabria e sarà anche attribuito un Premio alla memoria.

Fonte: Ezio Pizzi Presidente