Latella: ‘Congratulazioni a Tino Scopelliti, nuovo presidente regionale del Coni’

“Congratulazioni a Tino Scopelliti, nuovo presidente regionale del Coni“. Ad evidenziarlo in una nota stampa è Giovanni Latella, Consigliere comunale delegato allo Sport. “A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità sportiva reggina – ha affermato Latella – desidero esprimere le più vive e sincere congratulazioni a Tino Scopelliti per la recente elezione a presidente regionale del Coni. Sono certo che saprà interpretare questo nuovo ruolo con la professionalità che lo ha contraddistinto fino ad oggi, contribuendo alla valorizzazione dello sport nella nostra regione, con particolare attenzione ai giovani, alle periferie e alle realtà più fragili, dove lo sport può e deve essere strumento di crescita sociale, coesione e inclusione. Da parte dell’Amministrazione c’è la disponibilità a proseguire nelle interlocuzioni e le sinergie instaurate negli ultimi anni“.

“Colgo inoltre l’occasione – ha proseguito il consigliere – per rivolgere un doveroso e sentito ringraziamento a Maurizio Condipodero, presidente uscente del Coni Calabria, per il grande lavoro svolto in questi anni con dedizione, competenza e spirito di abnegazione. Sotto la sua guida, lo sport calabrese ha compiuto importanti passi in avanti, riuscendo a superare anche momenti complessi senza mai perdere il legame con il territorio e con le tante realtà associative che ne rappresentano il cuore pulsante. A lui va il nostro più sincero grazie per quanto ha dato alla Calabria sportiva, con l’auspicio che possa continuare a mettere a disposizione la sua esperienza anche in altri ruoli e contesti. In questo passaggio di testimone – ha concluso Latella – ci auguriamo che possa consolidarsi un percorso di continuità e innovazione, nel segno della collaborazione tra istituzioni, associazioni, federazioni e società sportive“.