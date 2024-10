Latella: ‘Daremo alla Reggina il terreno del Granillo in ottime condizioni. Su Ciccarello…’

Questione strutture sportive sempre al centro di ogni discussione, soprattutto se si parla di Reggina. S. Agata e Granillo, ma non solo. Prova a fare il punto della situazione il delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella:

“Siamo certi di poter superare le difficoltà della passata stagione, dove l’inizio ha presentato un manto erboso disastrato, anche se con i trattamenti successivi, siamo riusciti a far giocare la squadra su un terreno accettabile.

Sono state fatte delle prescrizioni che ci impongono interventi soprattutto sui sanitari ed i fondi sono stati già trovato. 50.000 per questo tipo di lavoro, altri 30.000 per il rifacimento del terreno di gioco.

Questo a breve scadenza, di sicuro il Granillo alla lunga ha bisogno di un restyling generale su più punti, dagli spogliatoi ai seggiolini, dalle gradinate alla pitturazione per un importo complessivo di euro 500mila.

Stiamo lavorando per un bando europeo in modo da poter utilizzare la struttura sette giorni su sette. E’ un potenziale gioiello che va sfruttato, ritengo vada gestito dalla squadra principale della città.

Siamo attenti a tutte le discipline sportive, si lavora per sbloccare tutte le strutture che hanno bisogno di riqualificazione o rifacimento. Riguardo il campo storico di Ciccarello, per la fine di settembre dovrebbero essere consegnati i lavori e spero di poter far ripartire ad Ortì il campo da golf, questo creerebbe un movimento importante anche con turisti esteri”.