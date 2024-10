L’atleta reggina Alessandra Benedetto cintura nera 5° Dan di karate

L’atleta reggina Alessandra Benedetto, classe 1987, tesserata con la SGS Fortitudo 1903, atleta d’interesse nazionale FIJLKAM e allenata dal M° Riccardo Partinico presso l’Accademia del Karate di Reggio Calabria, è stata promossa dalla Commissione Nazionale FIJLKAM, lo scorso 20 novembre, presso il Centro Olimpico “Matteo Pellicone” di Ostia Lido (Roma), Cintura Nera 5° Dan di Karate.

Alessandra Benedetto nella sua brillante carriera agonistica ha vinto 18 medaglie nazionali partecipando ai campionati italiani FIJLKAM: 4 oro, 3 argento e 11 bronzo. L’ultima di bronzo conseguita al Campionato Italiano Assoluto 2016, inoltre, l’atleta reggina ha difeso i colori dell’Italia partecipando a tre Open mondiali (2 a Las Vegas e 1 in Austria), tre campionati europei a rappresentative regionali (Novi Sad, Varsavia e Madrid). Nell’anno 2010 convocata per disputare i campionati del mondo universitari doveva rinunciare per un infortunio accusato in allenamento.

Laureata con il massimo dei voti in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate è Allenatore di Karate FIJLKAM e Presidente della sezione reggina dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia.

Il 5° Dan è il massimo grado della cintura nera e può essere acquisito con almeno 20 anni di pratica agonistica e sportiva. Nella storia del Karate calabrese, Alessandra Benedetto, oltre ad essere l’atleta che ha vinto più medaglie, è la prima donna che si fregia del grado di Cintura Nera 5° Dan.

L’atleta reggina ha ricevuto le congratulazioni da parte del prof. Giuseppe Pellicone, Presidente onorario della FIJLKAM, Membro d’Onore della Federazione Mondiale di Karate e Presidente onorario della Federazione Europea di Karate.