L’atleta reggina Anna Barbaro da Yokohama con furore

Si è svolta nella città giapponese la prova di campionato del mondo d Paratriathlon.

A Yokohama 55 uomini e 52 donne si sono sfidati sulla distanza olimpica, ovvero in 1.5K di nuoto, 40K di ciclismo e 10K. Molte lacrime molta soddisfazione.

L’atleta reggina, Anna Barbaro, allenata da Giuseppe Laface, si è classificata brillantemente al terzo posto.

Quest’anno il fascino di questa gara raddoppia, perché è stata proprio la manifestazione giapponese ad aprire il periodo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e quindi ad assegnare i primi punti utili. Periodo che si chiuderà l’11 maggio 2020.

All’ arrivo di Anna che addirittura era uscita dall’ acqua al primo posto a detta dei presenti c’è stato un gran pianto liberatorio. La gara, vista l’ importanza della posta in palio, è stata preparata nei minimi dettagli ed i risultati si sono visti. Infatti l” atleta Reggina ha realizzato anche ottimi tempi, che fanno ben sperare per la qualificazione olimpica. Il presidente del Comitato Paralimpico Calabria, Antonello Scagliola, che ha seguito in diretta la gara disputata alle h. 01.00 in Italia, si è subito congratulato con l’ atleta ed il suo allenatore. Il presidente ha dichiarato che il successo di Anna è il successo del coraggio e della determinazione che rende lo sport affascinante e maestro di vita.