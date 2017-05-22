L’attività giovanile della Viola delineata da Iracà e Condello

Con una conferenza stampa al Pianeta Viola, della società di basket di Reggio Calabria, si è ricostruita la stagione positiva del settore giovanile.

Presente il general manager Gaetano Condello che ha introdotto l’allenatore Pasquale Iracà che ha immediatamente ringraziato la dirigenza per aver permesso di sviluppare il progetto di potenziamento assegnatogli.

Si è dimostrato particolarmente contento il coach reggino di essere tornato in una società che ha fatto la storia sportiva della nostra città. Non è da sottovalutare la salvezza della prima squadra ottenuta quest’anno ed è stato soddisfatto di aver visto festeggiare l’intero palazzetto.

I giovani cresciuti nella struttura della Viola

La Viola può annoverare nel proprio roster, ragazzi del calibro di Lupusor, Sindoni, Latella che sono nati cestisticamente nella struttura di via Pio XI. Il mondo della Viola in quest’ambito ha dato veramente molto in termini di quantità e di qualità nel corso degli anni.

Andranno fatti sforzi economici considerevoli nel settore diretto da Iracà, che si ritiene comunque, felicissimo per la presenza di ottimi ragazzi siciliani ed anche stranieri all’interno della foresteria, infatti durante questa stagione, sono stati vincitori di diversi titoli regionali, cosa che fa molto piacere, al di là del traguardo in sé e rappresenta un sicuro investimento per il futuro.

Gli impegni ad Aversa, Ragusa, Locri e il camp a Paola

A breve il gruppo sarà ad Aversa, successivamente a Ragusa ed infine a Locri con le varie categorie di ragazzi. L’iniziativa del Camp estivo a Paola coinvolgerà tutti i giovani compresi alcuni giocatori della prima squadra.

Infine ammette il responsabile delle attività “under” che tanto è cambiato da quando la struttura annoverava oltre 600 ragazzi, i fantastici anni ’90 sono infatti ben lontani, ma oggi c’è tutta l’intenzione di fare bene con lo spirito combattivo e caparbio che ha sempre contraddistinto la società neroarancio, oggi pienamente condiviso dal Presidente Raffale Monastero.