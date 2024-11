L’atTrattoria, apre ad Ecolandia il primo Eco Ristorante in città

Nella particolare cornice di Ecolandia, domani sabato 20 dicembre 2014 a partire dalle ore 19:00, si terrà l’inaugurazione dell’Eco Ristorante “L’atTrattoria”, Nature, Food and Art Experience, con il consueto taglio del nastro ed un gustoso rinfresco per accogliere i propri ospiti nel pieno stile e spirito del locale.

Ma cosa significa essere un Eco Ristorante? Significa fare della sostenibilità il proprio principio cardine dove tutto, in primis le scelte sui menù e le materie prime utilizzate, ma anche l’arredamento o lo smaltimento dei rifiuti, è pensato in un’ottica eco‐friendly, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sull’ambiente.

L’esperienza che si offre ai propri ospiti è completa e passa dal senso di libertà che dà un così stretto contatto con la natura, fino ad arrivare, ovviamente, al godimento per i gustosissimi piatti che sono sani, di qualità, ecologici e realizzati con prodotti a km zero.

Un menu ricco che cambia quotidianamente a secondo della disponibilità dei prodotti: il punto di partenza è, dunque, la ricerca delle materie prime di qualità del territorio calabrese e, conseguentemente, la loro proposta in varianti culinarie tutte da scoprire…