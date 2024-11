Reggio, all’Università Mediterranea ‘Laudato sii: riflessioni sul creato e sull’agire dell’uomo’

Il 27 novembre 2024, alle ore 16:00, si terrà presso l’Aula Seminari “Francesco Saverio Nesci” del Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria il convegno “Laudato sii: riflessioni sul creato e sull’agire dell’uomo”. L’evento, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco, si concentrerà sulla cura dell’ambiente e sull’uso responsabile dei beni del creato, temi centrali nella contemporaneità.

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a S.E.R. Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova.

Un evento dedicato alla transizione ecologica

Promosso dal Settore Ricerca e Terza missione del Dipartimento Agraria e dai Frati minori cappuccini della Basilica di Santa Maria Madre della Consolazione, il convegno vedrà anche il contributo di relatori del Comando Regionale dei Carabinieri Forestale.

Il dibattito si propone di approfondire il ruolo degli studenti di Scienze Agrarie, Scienze Forestali e Tecnologie Alimentari come futuri protagonisti della transizione ecologica e della gestione responsabile degli elementi naturali. Si ritiene infatti che, grazie alla loro formazione, questi studenti rappresentino il principale strumento per diffondere sane pratiche di tutela e conservazione dell’ambiente, preparandoli al meglio per affrontare le sfide del futuro.