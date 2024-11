L’Automobile Club di Reggio Calabria presente alla Giornata Nazionale dello Sport

Per il primo anno l’Automobile Club di Reggio Calabria sarà presente attivamente alla “Giornata Nazionale dello Sport” organizzata dal CONI con una attività sportiva che ormai divenuta di grande attualità e di rilevante interesse anche a carattere nazionale.

Parliamo di “Kart” per tutte le età, a cominciare dai giovanissimi con la “Scuola Kart Reggio Calabria” per finire con gli splendidi esemplari della “Loddo Racing-Team“, che allestiranno per la gioia di grandi e piccoli dei circuiti dove si potranno ammirare piccoli capolavori.

Lo spazio che è stato destinato all’AC/RC è quello antistante e sottostante la cosiddetta “Rosa dei Venti” del lungomare Falcomatà, così organizzato: nello spazio antistante la zona sopra indicata verrà allestita una esposizione di piccoli Kart, destinati ai più piccoli, con la possibilità di interfacciarsi con la scuola stessa, l’esposizione statica di alcune Fiat 500 storiche degli “Amici della vecchia 500” del professor Enzo Polimeni e punti vendita e informazioni delle Tessere ACI che per l’occasione, alcune tipologie, saranno vendute a prezzo vantaggioso. Nello spazio sottostante, un mini circuito, attrezzato per l’evento, ospiterà dei preziosissimi Kart, veri gioielli della categoria, offerti dal già citato “Loddo Racing-Team”, tutto attorno al perimetro del circuito saranno esposti i migliori esemplari della associazione “Vespa Club” presieduta dall’avvocato Vitrioli, altre Vecchie 500 troveranno collocazione per farsi ammirare. Sarà presente anche un carro di “Soccorso Stradale Aciglobal” gentilmente concesso dalla Ditta Di Stefano.

Quindi tutte insieme le discipline sportive presenti saranno impegnate affinché il messaggio passi e venga recepito “Lo Sport accomuna e unisce” e anche se mancano i fondi, gli spazi attrezzati, adeguati impianti il tentativo di esserci deve comunque essere fatto e per questo si ringraziano il delegato provinciale CONI dottore Antonio Laganà che con i suoi organizzatori, cito per tutti Riccardo Partinico, ogni anno con entusiasmo e abnegazione lavorano affinché tutto questo possa avverarsi.

L’Automobile Club di Reggio Calabria vuol far sapere inoltre che continuerà la sinergia instaurata con il CONI provinciale, prevedendo un programma di “Educazione Stradale”, presso il Centro “La Pagoda” nell’ambito del progetto nazionale “Educamp“, dal 15 giugno al 10 luglio, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, dove saranno allestite varie attività motorie e sportiva polivalente, prevalentemente a carattere ludico-aggregativo per tutti i ragazzi dagli 8 ai 14 anni per cercare di avvicinarli al concetto di Sport inteso come strumento fondamentale per lo sviluppo dell’individuo.

Insomma, un ricco programma quello messo in atto dall’Automobil Club Reggio Calabria con il suo attivissimo presidente, avvocato Santo Alfonso Martorano, dal direttore Donatella Bolignano, dal vice Salvatore Lipari e da tutto lo staff dell’Ente.