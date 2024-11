L’Avis Reggio Calabria presenta il magazine “Avis. Insieme per cambiare”

Sabato 9 aprile alle ore 12 nella sala “Gaetano Calipari” della sede dell’Avis comunale di Reggio Calabria, sita al numero 585 del Corso Garibaldi, avrà luogo una conferenza stampa per illustrare alcune novità.

Sarà, infatti, presto operativa la prenotazione on line per la donazione di sangue, facilmente eseguibile sul sito dell’Avis comunale di Reggio Calabria, presentato in questa stessa occasione nella sua nuova veste.

Sarà presto in distribuzione gratuita anche il magazine “Avis. Insieme per cambiare”, curato dalla stessa sezione “Evelina Plutino Giuffrè”, con lo scopo di promuovere in modo più capillare il messaggio di solidarietà legato alla donazione del sangue.

Interverranno il presidente dell’Avis comunale Antonio Romeo, il consigliere regionale Mimmo Nisticò e il direttore responsabile di Iamu.it Sergio Conti.