Reggio, lavori corso Matteotti: torna il doppio senso sul lungomare Falcomatà

Come anticipato su queste pagine qualche giorno fa, la via Marina alta di Reggio Calabria si rifarà il look. I lavori di bitumazione del manto stradale partiranno giovedì 4 maggio e la conferma arriva oggi, attraverso un comunicato stampa diffuso dalla Polizia Locale di Reggio. Di seguito la nota ufficiale che informa i cittadini:

“La Polizia Locale di Reggio Calabria informa la cittadinanza che dal 4 maggio prossimo venturo inizieranno i lavori di bitumazione di Corso Matteotti.

Inevitabilmente l’opera di riqualificazione dell’importante arteria stradale comporterà delle modifiche alla circolazione stradale. Nei giorni scorsi sono state emanate due ordinanze, concertate con l’Atam, la direzione dei lavori ed il Rup, che disciplineranno il traffico veicolare. In particolare, sul corso Matteotti, da Largo Colombo a via II Settembre, sarà interdetto completamente il traffico veicolare e pedonale in quanto il tratto coincide con il primo lotto dei lavori. Pertanto sul Lungomare Falcomata vigerà, in corrispondenza della chiusura del Corso Matteotti, il doppio senso di circolazione con divieto di sosta h 24 ambo i lati.

I bus del trasporto pubblico che percorrevano il Corso Matteotti saranno dirottati sul lungomare Falcomatà.

Sul corso Matteotti, nelle aree momentaneamente non interessate dal cantiere, sarà consentita la sosta ambo i lati al fine di compensare gli stalli soppressi sul lungomare Falcomatà.

Il provvedimento sarà vigente fino al termine dei lavori del primo lotto stimato intorno al 25 maggio, salvo proroghe. Si invita la cittadinanza a collaborare. Maggiori informazioni in ordine al trasporto pubblico urbano sono reperibili sul sito e sull’app dell’Atam. Il tempo per il completamento della bitumazione di tutto il Corso Matteotti è stimato in 60 giorni.