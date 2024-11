Nuova seggiovia di Gambarie: approvato il progetto esecutivo per il primo lotto – FOTO

Obiettivo far tornare il comprensorio sciistico di Gambarie ad avere un impianto di tutto rispetto, grazie ad una struttura moderna

Il progetto di ricostruzione della seggiovia di Gambarie entra in una fase cruciale, grazie al sostegno della Regione Calabria e all’impegno dell’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte. Il sindaco Malara, ospite di Live Break, ha condiviso importanti dettagli sui progressi relativi l’opera.

Malara: “Approvato il progetto esecutivo del 1° lotto”

La realizzazione della nuova seggiovia è suddivisa in due lotti distinti per un investimento complessivo di 4 milioni di euro.

“Abbiamo approvato il progetto esecutivo del primo lotto della seggiovia – del valore di circa 1 milione di euro – che consiste nella realizzazione di una biglietteria moderna – ha spiegato Malara, sottolineando anche la collaborazione positiva con le istituzioni coinvolte. In pratica si andrà a demolire la vecchia seggiovia. Voglio ringraziare tutti gli enti coinvolti, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo. Adesso con Soprintendenza e Città Metropolitana stiamo acquisendo i nullaosta. Contiamo, entro 15 giorni, di poter bandire l’appalto”.

Il secondo lotto, invece, riguarda la costruzione effettiva della seggiovia.

L’importo complessivo di questo secondo intervento è di 3.100.000 euro, dei quali 2.815.432,40 euro sono a carico della Regione, mentre 499.567,60 euro saranno coperti dall’amministrazione comunale.

Secondo il sindaco, i tempi stanno accelerando grazie a numerosi incontri con il Dipartimento dei lavori pubblici della Regione:

“Abbiamo accorciato e accelerato i tempi, facendo una serie di riunioni e, probabilmente, a breve, la Regione Calabria ci chiamerà a firmare la Convenzione del finanziamento”. L’obiettivo è far tornare il comprensorio sciistico di Gambarie ad avere un impianto di tutto rispetto, ancor meglio del precedente, grazie ad una struttura ancora più avanzata e moderna.

I prossimi step

Per i prossimi passaggi, l’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte ha già predisposto le procedure di demolizione e le richieste di autorizzazioni necessarie.

Se la tabella di marcia non dovesse essere intaccata, una volta acquisiti i nullaosta per il secondo lotto, si procederà al bando per l’appalto integrato che potrebbe essere avviato entro un paio di mesi, consentendo di dare vita alla fase operativa della costruzione della seggiovia.

La nuova seggiovia di Gambarie non rappresenta soltanto un’infrastruttura, ma un progetto strategico per valorizzare il turismo montano in Calabria e rilanciare un’area che da tempo attende di ritrovare il suo ruolo di polo sciistico e ricreativo.