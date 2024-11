Palestra di San Giovannello, Latella assicura: ‘Lavori ripartiti’

“Sulla palestra di San Giovannello i lavori sono ripartiti e la ditta sta lavorando da 15 giorni”. Così il vice sindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti, nel corso dell’ultima puntata di Live Break ha commentato lo stato attuale dell’opera, da anni ferma con le quattro frecce.

All’interno della palestra di San Giovannello, come abbiamo documentato, non si è visto in questi giorni nessun operaio, né dipendente del Comune per i consueti sopralluoghi di riavvio del cantiere.

Rispetto alla situazione attuale e le tempistiche dell’enorme struttura ad arco in legno arrivano le rassicurazioni del consigliere delegato Giovanni Latella che conferma quanto affermato dal vice sindaco Brunetti nel corso di ‘Live Break’.

“Brunetti ha detto la semplice verità. I lavori sono ripartiti da circa 15 giorni, sono state ripulite le aree esterne ed interne. La ditta che ha in carico l’appalto ha una durata conclusione lavori di 250 giorni, contiamo quindi di vedere terminati gli interventi per maggio 2025.

I cittadini stiano tranquilli, è interesse dell’amministrazione comunale veder rispettati i tempi e la palestra di San Giovannello aprire i battenti”, ha assicurato il consigliere delegato Latella.

Dopo le parole del vicesindaco Brunetti, rimarcate da Latella, non rimane quindi che aspettare i lavori entrare nel vivo, dopo le prime operazioni di queste settimane.