Palestra di San Giovannello, Brunetti: ‘Lavori formalmente ripresi’. Ma il cantiere è ancora fermo – FOTO

Per il vice sindaco Brunetti i lavori sono ripresi. Ma il cantiere è ad oggi fermo. I cittadini sperano sia la volta buona

“Sulla palestra di San Giovannello i lavori sono ripartiti e la ditta sta lavorando da 15 giorni”.

Così il vice sindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti, nel corso dell’ultima puntata di Live Break ha commentato lo stato attuale dell’opera, da anni ferma con le quattro frecce.

Purtroppo però, nei fatti, all’interno della palestra di San Giovannello, non si è visto in questi giorni nessun operaio, né dipendente del Comune per i consueti sopralluoghi di riavvio del cantiere.

“Sono state ripulite le aree esterne ed interne e stanno lavorando dentro e fuori”.

Il vicesindaco sottolinea l’impegno dell’impresa che avrà forse assunto l’impegno formale di iniziare i lavori, ma che al momento non è presente nel cantiere.

Come testimoniano le foto e le tante segnalazioni da parte dei nostri lettori, infatti, la palestra di San Giovannello è al momento chiusa con un cantiere più che fermo.

‘Basta prese in giro’, avevano denunciato qualche mese fa i componenti del comitato di quartiere ‘San Giovannello-Eremo’. Con tanto di denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti di ignoti.

Da anni in stato di decomposizione, la Palestra di San Giovannello, attende ora l’avvio dei lavori.

Ricordiamo come l’enorme struttura ad arco in legno è destinata ad un impianto sportivo che potrebbe ospitare, se realizzata, al suo interno centinaia di sportivi.

Dopo le parole di Paolo Brunatti a Live Break, i cittadini sperano davvero che sia la volta buona per il completamento di un’opera che, insieme alla riqualificazione del Parco De Sena potrebbe davvero risollevare un quartiere, ad oggi con numerosi punti di degrado e abbandono.