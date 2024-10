Piazza Garibaldi, nuovo incontro Soprintendenza-Comune: riapertura cantiere imminente

Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo presso il cantiere degli scavi archeologici di piazza Garibaldi, nel pieno centro storico di Reggio Calabria, in vista della ripresa dei lavori interrotti prima dell’estate. Grazie alla recente approvazione della perizia per le opere complementari, finalizzate alla valorizzazione dei reperti ritrovati, la riapertura dell’area sembra essere sempre più vicina. L’area, di grande valore archeologico e culturale, sarà presto fruibile in sicurezza da cittadini e turisti.

Tra le importanti scoperte emerse durante la campagna di scavi spicca un tempio di epoca Augustea.

I lavori saranno nuovamente affidati all’impresa Samoa Restauri, che aveva già operato in precedenza sul cantiere. L’intervento rientra nel finanziamento del “Patto di Sviluppo per la Città Metropolitana”, meglio conosciuto come “Patti per il Sud”, ed è seguito attentamente dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia.

La ripresa delle attività era stata già annunciata durante una delle ultime puntate di Live Break dal direttore scientifico Fabrizio Sudano.