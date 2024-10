Parco Tempietto: lavori in corso per il nuovo punto ristoro – FOTO

In pochissimo tempo il nuovo parco urbano del Tempietto di Reggio Calabria è divenuto “un posto del cuore”, fra i preferiti di cittadini e turisti. Gli interventi per trasformare quella che era un’area degradata e abbandonata, però, non sono ancora ultimati.

Così come richiesto dai frequentatori e annunciato dall’amministrazione comunale nelle scorse settimane, sono in corso i lavori per la creazione di un bar/punto ristoro. A confermarlo, ai microfoni di CityNow, è stato l’assessore Carmelo Romeo, nel corso dell’ultima puntata di “Live Break“.

“L’idea è di creare uno spazio che non sia solo funzionale, ma che possa diventare un punto di riferimento per chi vuole godersi la bellezza del nostro lungomare. Abbiamo pensato – ha spiegato – a soluzioni che rendano il Tempietto e il nuovo bar fruibili da tutti, incluse le persone con disabilità”.

“Il Tempietto – ha aggiunto – è solo l’inizio di una serie di interventi che interesseranno l’intera area del lungomare e altre zone della città. Vogliamo creare una città più vivibile e attraente, dove i cittadini possano sentirsi orgogliosi degli spazi che abitano”.