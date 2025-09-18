Metro City, Versace: ‘Completati i lavori sulla SP95 a Bivongi’

Si sono conclusi i lavori di bitumazione, pulizia, ricostruzione dei parapetti con installazione delle barriere di sicurezza sulla SP 95.

I lavori, per un importo di 227.626,53 euro, comprensivo di iva ed oneri si perfezioneranno con l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, ancora in fase di ultimazione.

“Non ci fermiamo per le nostre strade, afferma il Vice Sindaco Metropolitano con delega alla viabilità, i lavori vengono costantemente monitorati per garantire il ripristino della viabilità in piena sicurezza per i nostri cittadini ed i tanti lavoratori e studenti che giornalmente percorrono le nostre strade. La Città Metropolitana di Reggio Calabria dimostra grande sensibilità e vicinanza al territorio, intervenendo tempestivamente e cercando, nonostante le poche economie disponibili, di dare riscontri celeri su tutte le strade del comprensorio metropolitano”.