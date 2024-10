Reggio, incubo code sulla SS106. Automobilisti imbufaliti: ‘Perchè non lavorare di notte?’

Giornate da incubo per gli automobilisti reggini.

In particolare per chi quotidianamente attraversa l’arteria della strada statale 106 in direzione Taranto all’altezza dello svincolo ‘Saracinello – Ravagnese – Aeroporto‘. E’ proprio in quel tratto che si ‘incastrano’ centinaia di autovetture, bloccate per ore a causa di alcuni lavori in corso che interesserebbero lo spartitraffico.

Una deviazione improvvisa costringe gli automobilisti a deviare su una corsia, rallentando bruscamente la marcia nel tratto compreso tra lo svincolo dell’aeroporto e quello di San Gregorio.

La situazione di disagio va avanti ormai da una settimana e poco sembra essere cambiato lungo la SS106.

Sono in corso d’opera dunque i lavori stradali. Ma perchè si è scelto di procedere con lavori nella fascia diurna anziché in quella notturna?

Come noto la SS106 risulta essere l’unica strada di collegamento con la fascia ionica, in queste settimane frequentatissima anche a fine estate.

Sarebbe stato dunque largamente preferibile, e auspichiamo che venga fatto in futuro, scegliere di effettuare i lavori nelle ore notturne come già fatto in molti altri casi.