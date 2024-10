Lavori in Via Possidonea, i commercianti contenti a metà: “Bene così, necessaria più velocità” – FOTO

Proseguono i lavori in via Possidonea che limitano in questi giorni il normale transito del centro città. Abbiamo ascoltato alcuni commercianti del tratto di strada interrotto

E’ una delle arterie principali della nostra città, trafficata da migliaia di automobilisti. La via Possidonea avrà presto un nuovo manto stradale che consentirà ai reggini di attraversare il centro città in sicurezza senza più disagi per cittadini e commercianti e soprattutto senza più continui guasti alle macchine.

Lunedì 25 febbraio sono iniziati i lavori dalla via Marvasi e fino ad oggi è stato completato il tratto fino a via Fiorentino. Dal lì, la strada rimane al momento bloccata fino a via Firenze.

I disagi, durante i lavori, sono fisiologici, specie se fatti, come si evince dalle immagini, in modo attento e accurato, coprendo ogni buca e sistemando ogni angolo. Così, se da un lato chi attraversa la città specie durante le ore di punta lamenta il blocco e il percorso alternativo fatto ‘a passo d’uomo’, dall’altra parte commercianti e residenti si mostrano soddisfatti per il lavoro finora fatto.

“Vivo questa zona da tantissimi anni e posso garantire che finora non erano mai stati fatti lavori in modo così attento e preciso – spiega ai nostri microfoni Giovanni Nocera, titolare dello storico negozio Art Lamp – Per eseguire lavori del genere è necessario avere pazienza ed aspettare con fiducia il termine dato. La ditta che sta eseguendo i lavori sta rispettando finora le tempistiche”.

Le lavori che coinvolgono il centro storico della città comprendono anche il ripristino delle funzionalità dei pozzetti e del deflusso delle acque meteoritiche.

“I lavori sono stati fatti bene. Avrebbero potuto anche finire prima ma hanno voluto fare alcuni accorgimenti curando anche i profili dei tombini e dei marciapiedi. E’ la prima volta che vedo un lavoro fatto così bene – spiega Franco De Stefano di Teorema – Il traffico? Un pò di pazienza. Ci penalizza ma occorre avere tempo e noi che viviamo il cantiere ce ne rendiamo conto. Speriamo che l’asfalto duri”.

Intanto gli operai ci informano che in serata o al massimo nella mattinata di domani (dipende dall’asciugatura dell’asfalto) riaprirà il tratto compreso tra via Fiorentino e via Firenze.

“A mio avviso devono lavorare anche il sabato e la domenica – spiega il titolare dell’alimentari Spanò Vincenzo – I lavori devono camminare molto più velocemente. I lavori sono stati fatti bene ma la ditta deve lavorare almeno il sabato mattina. Una strada così importante ha bisogno di una maggiore attenzione”.

L’invito rimane quello di programmare gli spostamenti in maniera sostenibile, specialmente in questi ultimi giorni di lavori per prevenire possibili disagi.

[custom_video numerazione=”1″ /]