Enrico Lazzaretto e la Domotek Volley: un traguardo meraviglioso

Nonostante l’ultima sconfitta contro Gioia del Colle, la Domotek Volley ha raggiunto un traguardo importante: il quarto posto in classifica, minimo, è matematicamente conquistato. Un risultato che riempie di orgoglio il team e i suoi tifosi, frutto di una stagione di sacrifici, determinazione e gioco di squadra. Enrico Lazzaretto, uno dei pilastri della squadra, ha commentato con entusiasmo questo traguardo, sottolineando come il quarto posto sia una “bella gioia” per tutta la squadra.

Una stagione di lotta e soddisfazione ”Assolutamente sì, il quarto posto già confermato è una gioia per tutti. Non ce lo aspettavamo, ma ci abbiamo provato dall’inizio dell’anno, combattendo sempre al meglio“, ha dichiarato Lazzaretto. Un percorso che ha visto la Domotek Volley crescere partita dopo partita, dimostrando carattere e qualità. Nonostante le poche sconfitte, il team ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo, pronto a rialzarsi dopo ogni battuta d’arresto.

Sull’ultima partita contro Gioia del Colle, Lazzaretto è stato sincero: “Abbiamo vinto il primo set, ci abbiamo creduto, ma poi non abbiamo fatto la nostra miglior partita in tutti i fondamentali. Loro, invece, hanno giocato veramente bene: hanno battuto forte, hanno murato, hanno difeso. Quindi, oltre ai meriti nostri, dei grossi complimenti vanno a loro“. Un riconoscimento al valore dell’avversario, che ha saputo imporsi con un gioco coeso ed efficace.

Gioia del Colle, infatti, si è dimostrata una delle squadre più competitive del girone. “Sicuramente è una delle squadre strutturate meglio“, ha aggiunto Lazzaretto. “Forse non hanno fatto il miglior campionato all’inizio dell’anno, ma adesso si vede che stanno giocando molto più coesi e convinti. È una bella squadra“.

La pausa e la preparazione per i play-off Ora, per la Domotek Volley, è in corso pausa salutare. Si sono giocate le finali di Coppa vinte dalla Romeo Sorrento.

Pausa utile per recuperare energie e lavorare in vista delle ultime due partite della stagione regolare. “Si lavora chiaramente per posizionarsi al meglio. C’è ancora qualche tassello da sistemare, e mai dire mai in questo finale“, ha spiegato Lazzaretto. La squadra, infatti, non intende mollare: “Noi andiamo sempre a giocare ogni partita come se fosse l’ultima, con le unghie e con i denti. Questa pausa può darci uno step in più, ma sarà importante ritornare con la giusta mentalità“.

Il Palacalafiore: una casa che migliora

Tra le novità che attendono la Domotek Volley c’è anche il rinnovamento del Palacalafiore, il palazzetto dello sport che ospita le partite casalinghe degli amaranto di Mister Polimeni. “Stiamo allenandoci altrove per ora, ma appena torneremo in casa contro Ortona, giocheremo in un campo fantastico”, ha annunciato Lazzaretto. “Personalmente devo ancora vederlo, ma tutti me ne stanno parlando molto bene. Speriamo sia una miglioria per noi e per il pubblico, che ci sostiene ogni domenica con sempre più entusiasmo”.

Un pubblico che, come sottolinea Lazzaretto, è sempre più numeroso e agguerrito: “Vedere sempre più gente al palazzetto ci fa piacere, e migliorare la struttura è un regalo anche per loro”.

In attesa dei play-off Con il quarto posto già in tasca, la Domotek Volley guarda ora ai play-off con determinazione ma vuole migliorare il proprio piazzamento, e la prossima trasferta in casa del Lecce, sarà già importante. Lazzaretto e i suoi compagni sanno che la strada sarà dura, ma sono pronti a lottare fino all’ultimo punto. “Giocheremo sempre forte, con il cuore e con la testa“, ha concluso il pallavolista. Una promessa che i tifosi della Domotek Volley sapranno apprezzare, pronti a sostenere la squadra in ogni momento.