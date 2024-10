Lazzaro, incendio Ecoservice: cominciato il monitoraggio ambientale

“Venerdì parteciperemo alla seconda riunione del tavolo tecnico che la Prefettura ha gentilmente convocato su richiesta del sindaco Giovanni Verduci. In quella sede faremo il punto sulle attività già svolte e sulle iniziative ancora da intraprendere. Oggi, come già annunciato, una ditta specializzata ha cominciato le analisi per il monitoraggio ambientale, analisi che proseguiranno e interesseranno alcune parti del territorio. Di tutto questo è stato informato anche l’assessore regionale Sergio De Caprio che, con tutta la sua struttura, sta seguendo con molta attenzione l’intera vicenda dimostrando una sensibilità non comune”.

A dichiararlo è l’assessore all’Ambiente Domenico Infortuna che oggi, come già anticipato ieri dal sindaco, ha seguito anche l’intervento dei vigili del fuoco presenti presso l’impianto Ecoservice per specifiche valutazioni tecnico-operative.

“La presenza dei vigili del fuoco oggi – prosegue l’assessore – era necessaria, come da programma, per dare contenuti specifici alla convenzione che, ovviamente non ancora firmata, stiamo predisponendo. L’Amministrazione comunale ha avviato un proficuo confronto con i vigili del fuoco, che ringraziamo per la disponibilità, riconoscendo loro competenza, professionalità e affidabilità. Comunque – conclude Infortuna – se durante i lavori del tavolo tecnico di venerdì dovessero emergere delle difficoltà che al momento non sembrano esserci, non esiteremo a deliberare un atto di indirizzo all’ufficio tecnico per soluzioni alternative”.