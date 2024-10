Lazzaro, riunione tecnica sul Piano Comunale di spiaggia

“L’Amministrazione comunale sta prestando la massima attenzione al Piano Comunale di Spiaggia. Manterremo l’impegno assunto con la nostra comunità, porteremo in Consiglio comunale gli elaborati progettuali per l’adozione e lo faremo in tempo utile per poter poi pubblicare gli avvisi funzionali già alla prossima stagione estiva”.