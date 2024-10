Le dichiarazioni del capitano della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

A due giorni dall’importantissima sfida in casa della Bunge Ravenna, in programma sabato 02 dicembre alle ore 20:30 al Pala De Andrè, ecco le parole del capitano della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che questa mattina ha incontrato i media nella sala stampa del PalaValentia:

Manuel Coscione: “Non ci possiamo nascondere dietro ad un dito: la classifica dice chiaramente che abbiamo bisogno di punti, quindi dobbiamo andare a Ravenna per cercare la vittoria a tutti i costi. Loro sono una squadra che gioca bene, stanno facendo un ottimo campionato, mentre noi dobbiamo ritrovare fiducia per cercare di raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti ad inizio anno. Siamo consapevoli che sono stati persi dei punti per strada ma in un campionato cosi equilibrato può succedere perché ogni domenica è una battaglia. Io penso che il nostro obiettivo è andare a far punti ovunque perché in un campionato di così alto livello non è pensabile di arrivare al play-off vincendo solo con le squadre che stanno sotto. Serve fare un colpaccio, o comunque prendere punti anche con le squadre più forti, con le squadre prima della classe”.

VIDEO – LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE https://www.youtube.com/watch?v=t07jzNICR8A&feature=youtu.be