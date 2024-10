Le eccellenze calabresi protagoniste a New York

Anche quest’anno la Regione Calabria è protagonista al Summer Fancy Food Show di New York. La più grande e importante fiera del Nord America, dedicata alle specialità alimentari e alle bevande, apre le porte ai prodotti calabresi nel celebre Centro Congressi “Javits Center di New York City”.

La Grande Mela celebra per la 65esima edizione non solo specialità gastronomiche ma anche strumenti e conoscenze atte a sostenere le aziende in un mercato in continua evoluzione. Dal 23 al 25 Giugno, olive, marmellate, fichi, peperoncino, liquori, caffè, torroni, pasta, cioccolato saranno i protagonisti indiscussi di questo evento, determinato nel valorizzare al massimo i prodotti agroalimentari calabresi.

La Calabria sarà rappresentata in quest’occasione da 12 aziende. In base ai dati elaborati dall’Agenzia Ice di New York, con una quota di mercato pari al 3,2%, l’Italia guadagna il quinto posto tra gli esportatori negli Usa dopo Messico, Canada, Cile e Francia.

“Il padiglione italiano riscuote sempre un grande successo, con i suoi prodotti di altissimo livello”, ha sottolineato Phil Kafarakis, presidente di Specialty Food Association.

Tra questi anche i prodotti “Made in Calabria“, situati anch’essi nel padiglione 3, catturano l’attenzione con prodotti di eccellente qualità, i cui valori nutrizionali e le cui proprietà organolettiche sono la vera risorsa della Dieta Mediterranea, che si ripropone sempre ai primi posti dell’Healthy Food.

Confermati, dunque, in pieno gli obiettivi della Regione Calabria: esportare qualità ed eccellenza per avere un riscontro sicuro, garantito e continuo. E funziona: i prodotti calabresi piacciono ed appassionano gli americani e non solo.

Anche il Presidente Oliverio afferma con decisione che continuare a puntare sulla dieta mediterranea significa non solo qualità genuina con metodi artigianali ma anche “vivere meglio”. E aggiunge che la presenza dei prodotti calabresi in fiera testimonia la capacità dei nostri imprenditori nel dare rilevanza alle singole specificità alimentari locali riuscendo ad inserirle nei mercati internazionali.

Tra i tanti eventi in programma oltre il tanto atteso Italian Food Awards, premio dedicato alle eccellenze tricolore che operano negli USA, quest’anno la Regione Calabria propone “L’Italia è la Calabria” con un menù di degustazioni presso lo stand della Regione Calabria che sedurrà i visitatori e gli addetti ai lavori durante le tre giornate con leccornie diverse giorno per giorno, i cui ingredienti sapientemente armonizzati tra di loro esprimono tutta l’autenticità di questa terra, rivelando il 100% Calabria.