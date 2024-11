Le gemelle Scarpari accoglieranno il maestro Mogol a Rizziconi

In occasione dell’importante presenza del maestro Mogol in Calabria, impegnato da ieri nella selezione di alcuni studenti per la partecipazione ad un progetto in collaborazione con la Regione, le gemelle Chiara e Martina Scarpari avranno l’onore e il piacere di esibirsi e allietare la sua permanenza in terra calabra.

Domani, sabato 29 marzo alle ore 16, si terrà un incontro presso l’auditorium “Casa famiglia di Nazareth” a Rizziconi che vedrà protagonisti gli studenti del circondario i quali potranno indirizzare domande e curiosità al maestro Mogol.

Nell’occasione, le gemelle Scarpari, in qualità di“special guest”, interpreteranno uno dei più bei successi di Lucio Battisti, scritto a quattro mani con il grande Mogol, “Pensieri e parole”, brano molto caro a Chiara e Martina poiché ha consentito loro di guadagnarsi, circa un anno fa, il terzo posto sull’ambito podio del talent canoro di Rai Uno “Ti lascio una canzone”.