Le Muse si spostano a Catanzaro per festeggiare i 10 anni di “Zeusi”

L'Associazione "Le Muse" di Reggio Calabria partecipa ad una festa con artisti provenienti da tutta la Calabria per celebrare l’arte in tutte le sue forme

Un grande evento regionale quello che si terrà sabato prossimo, 30 marzo alle ore 17, presso lo spazio culturale “Galleria Zeusi” di Catanzaro Lido.

Una festa a cui parteciperanno artisti provenienti da tutta la Calabria per celebrare l’arte in tutte le sue forme insieme all’Associazione “Arte Club” di Catanzaro e all’Associazione Culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria.

Giuseppe Livoti, in qualità di presidente Muse e di critico d’arte ricorda come da sempre “fare rete” crea quella unicità di regionalismo culturale da sempre utilizzato nei vari eventi. Con la città di Catanzaro e con la direttrice Marisa Scicchitano, artista d’eccellenza, venti anni di esperienze comuni in tutta Italia, ha portato la nostra attività, a creare durante vari periodi, collettive, personali d’arte ed eventi, manifestazioni di grande livello, proiettando così anche gli artisti in una prospettiva nazionale.

Lo spazio Zeusi così per “Le Muse” è stato ed è spazio extra moenia, fuori porta, che ci ha visto sempre uniti in rassegne anche in occasione annuale dell’Amaci ovvero nel programma dell’ Associazione Musei D’arte Contemporanea Italiani.

Ogni serata così da sempre è stata collegata a grandi momenti interpretativi come quella del mini quadro, o ancora l’ “Omaggio a Marina Ripa di Meana” a pochi mesi dalla scomparsa con la mostra “Cappelli d’artista” o arte urbana con “Lenzuoli d’artista” o la perfomance dedicata a Gino Pascali, ritenuto uno dei più importanti esponenti dell’arte povera, insieme a Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Mario Merz, Eliseo Mattiacci, Renato Mambor, Sergio Lombardo e Cesare Tacchi, il primo a formalizzare le pozzanghere con l’acqua vera, da cui nacque la mostra Fuoco immagine acqua terra avvenuta all’Attico nel maggio del 1967.

“10 Anni di Zeusi” sarà l’occasione per spegnere idealmente non solo realmente delle candeline ma, di poter visionare una vera e propria installazione, opera d’arte tridimensionale con oggetti e forme espressive che in questo caso simuleranno la forma di candele piatte, in cui ogni pittore ha sviluppato un messaggio giocato sulla verticalità della superficie di immagine.

Ventisei artisti uniti – nell’ideale candela pittorica – per ricordare dieci anni insieme nella condivisione dell’arte e di contenuti: dal realismo all’informale, dall’ impressionismo all’avanguardia. Presente anche il collezionista Nicola Palazzo che da sempre ha collaborato agli eventi dando la possibilità al pubblico di visionare opere del panorama internazionale, estrapolate da grosse collezioni.

ARTISTI

Gli artisti che partecipano sono: Mirella Bruni, Angelo Di Lieto, Ileana Mauro, Ornella Cicuto, Lia Antonini, Mimma Gallelli, Gabriella Sestito, Maurizio Fulginiti, Santina Milardi, Francesco Logoteta, Pierfilippo Bucca, Daniela Campicelli, Nunzia Gimondo, Pina Calabro’, Adele Leanza, Marisa Scicchitano, Domenico Pullano, Mimma Gorgone, Antonella Laganà, Jesa Aroma, Maria Teresa Cereto, Rosa Barberio, Rossella Marra, Cristina Benedetto, Carmen Lietz, Wilma Pipicelli.