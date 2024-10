Le soluzioni Olivetti per il marketing digitale

Pubbliredazionale – La storica concessionaria Olivetti Angelo Loddo Sas, sita in Via San Francesco da Paola, 59/A promuove per martedì 21 novembre alle 16:30, un incontro di presentazione dei nuovi straordinari prodotti per il Marketing digitale, indirizzato alle PMI, addetti ai lavori e semplici appassionati.

La WCards è la soluzione che ti permetterà di generare programmi Fedeltà, Loyalty, Couponing, Promozioni, News e Comunicazione Digitale verso la tua clientela. Semplice da usare, permette di approcciare gradualmente le funzioni di Digital Marketing sfruttando la diffusione degli smartphone. Inoltre, migliora la relazione con la tua Clientela e attirane di nuova coinvolgendo gli iscritti alla Community WCards. Sfrutta le potenzialità del Proximity Marketing, dei Social Network e degli Analytics per il tuo Business.

Altro prodotto dal successo annunciato è Olisignage: una piattaforma di Digital Signage cloud semplice da utilizzare, permette di gestire in real time la propria comunicazione nel punto vendita. Olisignage risponde alle esigenze di categorie merceologiche, ad esempio: commercio al dettaglio, ospitalità, bancario e finanziario, sanità, trasporti ecc.

Migliora la comunicazione di prossimità e aumenta il contatto con la clientela.

Gestisci in modo flessibile la tua campagna di comunicazione.

Installazione semplice Plug and Play.

Interfaccia di gestione facile ed intuitiva.

Scalabile per le tue esigenze.

E’ gradita la conferma telefonica allo 0965/28322 o via e-mail olivettiloddo@tiscali.it o info@oliloddo.it

https://youtu.be/8unrtJT9auM