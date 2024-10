Lecce, il probabile XI anti-Reggina: due tegole per Liverani

Tre punti per scacciare la paura. Il Lecce di Fabio Liverani non altre possibilità oltre alla vittoria sul campo della Reggina. Gli ultimi risultati hanno infatti praticamente azzerato il vantaggio dei salentini su Catania e Trapani che, in caso di vittoria nelle ultime 5 partite, scavalcherebbero i giallorossi, in vantaggio di due punti ma con una gara in meno da giocare.

LE ULTIME – Il club pugliese ha scelto di trincerarsi a Roma per preparare la trasferta in riva allo Stretto. A cui, però, non prenderanno parte gli infortunati Di Matteo e Torromino. Pesanti defezioni per l’ex calciatore di Palermo e Lazio che dovrà ridisegnare il proprio attacco.

LA PROBABILE FORMAZIONE – 4-3-1-2 per il Lecce, con una coppia di ex Reggina formata da Cosenza e Marino a protezione di Perrucchini. Ciancio, in vantaggio su Lepore, e Legittimo gli esterni bassi. In mezzo al campo, invece, va verso la panchina un’altro giocatore con un passato amaranto, Armellino. Dovrebbe, infatti, essergli preferito Tsonev, con Arrigoni e Mancosu a completare il reparto. Davanti, Costa Ferreira sulla trequarti a supporto della coppia d’attacco: Di Piazza sicuro del posto, Saraniti e Caturano in serrato ballottaggio, con l’ex Vibonese favorito.

LECCE (4-3-1-2): Perrucchini; Ciancio, Cosenza, Marino, Legittimo; Mancosu, Arrigoni, Tsonev; Costa Ferreira; Di Piazza, Saraniti. ALLENATORE: Liverani.

BALLOTTAGGI: Ciancio-Lepore 60%-40%, Saraniti 60%-Caturano 40%.

INDISPONIBILI: Torromino, Di Matteo.

SQUALIFICATI: Nessuno.