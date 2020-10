Lecce: prima positivi, poi negativi. Chiesto ed ottenuto il posticipo del fischio d'inizio

L’U.S. Lecce comunica che in nottata, nel ritiro di Rende, il gruppo squadra si è sottoposto a test molecolare. Vista la difficoltà a reperire tamponi in Calabria, lo staff sanitario dell’U.S. Lecce in collaborazione con l’Asl di Lecce, ha provveduto a sottoporre l’intero gruppo ad un ulteriore ciclo, le cui risultanze hanno dato esito negativo. Il club comunica che, a seguito dei test molecolari effettuati nella notte nel ritiro di Rende, anche i due soggetti inizialmente positivi, sono risultati negativi al Covid-19.

Quest’ultimi saranno, comunque, sottoposti ad ulteriori accertamenti, secondo quanto previsto dal protocollo sanitario e dalla normativa vigente.

L'U.S. Lecce comunica che la Lega B ha accolto l'istanza presentata questa mattina dalla società giallorossa, posticipando il fischio d'inizio della gara Cosenza - Lecce, 5ª giornata di andata della Serie BKT, alle ore 16:00.