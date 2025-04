Lega Calabria, Mattiani: ‘Stiamo creando una grande squadra sempre presente sul territorio’

Cresce ancora nel reggino la squadra della Lega Calabria. Risale a soltanto poche ore fa la notizia dell’adesione al partito rappresentato a livello provinciale dal Commissario Giuseppe Mattiani, del Consigliere comunale di Rosarno Antonino Brosio che ha voluto esprimere parole di ringraziamento proprio al Consigliere Regionale:

“Oggi abbiamo voluto formalizzare un percorso politico che stiamo portando avanti con il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani già da diverso tempo. Mi lega a Lui un grande rapporto di stima, fiducia, rispetto e di generale visione politica. Non poteva non essere così. Nel corso della mia vita personale e professionale, ho sempre creduto nei valori dell’impegno, della trasparenza e del rispetto per il territorio. Le nostre strade politiche non potevano non incrociarsi. Riconosco in Lui grande determinazione, coerenza, visione pragmatica e la capacità di dare voce alle istanze reali dei cittadini. I risultati di questi primi tre anni di Legislatura confermano quanto sto dicendo. Sposo in pieno questa Sua linea politica e quella della Lega Calabria, perché concreta, radicata nella realtà e volta a costruire, non a distruggere. È una politica fatta di ascolto, presenza e soluzioni, non di promesse vane. Credo che oggi più che mai servano persone capaci di parlare ai cittadini con il coraggio di assumere impegni, ma allo stesso tempo di portarli a termine e che lavorano con onestà e passione per il bene comune e, soprattutto, per il nostro territorio. Desidero, infine, rivolgere un augurio di buon lavoro a tutti coloro che condividono questo cammino politico. Sono fiducioso che l’impegno congiunto di tutti noi, unito a quello fondamentale del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, porterà a risultati concreti e positivi per il futuro del nostro territorio”.