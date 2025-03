Neri (Lega): “Il Pd reggino unico responsabile del declino della Città”

«Gli unici che tifano ogni giorno contro Reggio, provando a distruggere la Città, sono gli esponenti del PD reggino, che mostrano non solo di non essere capaci di amministrare, ma anche di non saper leggere e di avere seri problemi di comprensione della lingua italiana.

Probabilmente, le severe spaccature e divisioni nel centrosinistra a guida PD avranno offuscato le loro capacità di valutazione. Offriamo loro la nostra umana comprensione per il momento difficile che politicamente stanno vivendo, anche perché le condizioni della Città sono – purtroppo – sotto gli occhi di tutti.

La Senatrice Minasi non solo non ha esultato per la designazione di Pordenone come Capitale della cultura (dove lo avrebbero letto?), ma ha anche sottolineato come aver perso questa competizione sia purtroppo un’amara sconfitta anche per i reggini e per i calabresi. Non esiste, dunque, alcuna speculazione da parte della Senatrice Minasi e della Lega».

Il Commissario Cittadino della Lega di Reggio Calabria Armando Neri risponde alla nota con cui il PD cittadino aveva inveito contro la Lega e la Senatrice Minasi dopo il suo commento sui social alla scelta della Capitale della Cultura 2027.

Il PD prova a distogliere l’attenzione dalle proprie responsabilità

«L’unica vera speculazione strumentale – continua il Commissario della Lega per la Città – è proprio quella dei Dem, che attaccando chi, come la Senatrice e la Lega, lavorano per il territorio e si rammaricano per l’opportunità persa, cercano di distogliere l’attenzione dalle proprie responsabilità.

Le responsabilità di un’amministrazione che guida la città senza riuscire a dare risposte ai cittadini nemmeno sui servizi più essenziali e che negli ultimi anni ha purtroppo relegato Reggio agli ultimi posti nelle classifiche sulla qualità della vita. Del resto, è evidente il nervosismo che manifesta il PD per questa ennesima amara sconfitta, che tenta di giustificare agitando le bandiere del complotto politico.

Quando in realtà i Dem dovrebbero avere solo l’onestà intellettuale ed il buonsenso di fare un bell’esame di coscienza politico e assumersi le responsabilità amministrative di questo sogno infranto per Reggio.

La Senatrice Minasi e la Lega hanno tifato e lottato per Reggio Capitale della Cultura, insieme a tutta la Città. Qui, ribadiamo, gli unici a non essere stati in grado di portare risultati e a remare contro i reggini sono proprio loro, i Democratici oggi al governo della Città».

L’amministrazione PD e il mancato sviluppo culturale di Reggio

«Elevare la Città a Capitale della Cultura è un lavoro che va costruito passo per passo, e in questi anni avrebbero avuto tutto il tempo e le possibilità per farlo.

Basta ricordare, come qualcuno già ha fatto, il cinquantenario dei Bronzi di Riace, trascorso quasi senza celebrazioni. Del resto questa è l’amministrazione che realizza la Cultura in Città con le Delibere di Ferragosto, che finanziano senza bando associazioni e privati e con affidamenti diretti da centinaia di migliaia di euro, nonché rimuovendo dai Palazzi della Cultura epigrafi storiche che ne celebrano la storia e la memoria.

A volte sarebbe meglio tacere, ma il PD reggino evidentemente non lo comprende o forse non conosce bene ciò che succede in quel Palazzo senza trasparenza che è diventato tristemente Palazzo San Giorgio.

D’altronde non sono solo la Senatrice Minasi o la Lega ad aver rilevato le incapacità di questa amministrazione, ma anche illustri reggini, importanti esponenti della Cultura, non certo sospettabili di un’appartenenza politica avversa».

“Il PD si assuma le proprie responsabilità”

«La difesa degli esponenti PD, dunque – sottolinea il Commissario della Città di Reggio Calabria della Lega – è inutile e manifesta la scarsa cifra politica di chi purtroppo ci amministra.

La loro inettitudine è sotto gli occhi di tutti e tentare di scaricare colpe su altri è il tipico atteggiamento di chi non riesce ad offrire alcuna risposta.

Cerchino, piuttosto, di lavorare seriamente per recuperare tutto il tempo perso e restituire a Reggio il prestigio che merita».