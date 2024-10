Lega Pro: si prevedono battaglie per la quarta promozione

Il presidente Ghirelli spera in soluzioni che scontentino il meno possibile, ma già qualcuno...

Lo abbiamo detto più volte. L’Assemblea di oggi segnerà un momento significativo per la Lega Pro ma non sarà decisiva. Verranno discusse le proposte portate avanti dal Consiglio Direttivo con l’intento di ricavarne la maggior parte dei consensi e quindi presentarle al Consiglio Federale.

Gli elementi che mettono d’accordo tutti, o quasi, sono la sospensione definitiva del campionato e la promozione delle prime tre classificate. L’idea del sorteggio per la quarta è stata contestata da molti ed accettata da altri, mentre per alcuni potrebbe essere portata avanti la direttiva Uefa che indica un criterio meritocratico da stabilire con i coefficienti tra media punti, partite giocate e altro.

Leggi anche

E’ evidente che le maggiori discussioni potrebbero avvenire tra le seconde e le terze ravvicinate, anche per un calendario che evidenzia disparità di gare giocate tra i tre gironi. Il presidente Ghirelli spera in soluzioni che scontentino il meno possibile, ma sappiamo bene che qualunque decisione venga presa, i ricorsi rimangono un pericolo dietro l’angolo, come già anticipato da qualche presidente.