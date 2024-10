Lega Pro: c’è già una proposta di Ghirelli per la prossima stagione

I tifosi amaranto, per ovvi motivi, sperano che la Reggina non sia interessata

Nella lunga intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, il presidente della Lega Pro, tra i tanti argomenti trattati, ha annunciato quella che sarà una sua proposta al prossimo Consiglio Federale.

“Abbiamo chiesto lo spostamento dell’iscrizione al prossimo campionato dal 22 al 30 giugno per poter giocare fino al 29 di quel mese ed allo stesso tempo di intesa con l’Associazione Calciatori interrotto l’attività totalmente in modo da ridurre anche la pausa estiva. Alla prossima riunione chiederò si possa partire a ridosso di Ferragosto in modo da avere gli stadi pieni“.

Ovviamente i tifosi amaranto sperano che questa proposta non possa riguardare la Reggina, vorrà dire essere promossi nel campionato di serie B.