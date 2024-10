Ghirelli: le belle parole sulla Reggina e sul presidente Gallo

In attesa del Consiglio Federale del prossimo 23 marzo, ci sono un pò ovunque le dichiarazioni che rilascia il presidente della Lega Pro Ghirelli, riguardo i percorsi che si stanno facendo, le speranze, il rispetto di quelli che sono i meriti acquisiti sul campo quindi promozioni e retrocessioni, sperando che la situazione comunque si possa evolvere nel migliore dei modi. Oggi il suo intervento è sul quotidiano Gazzetta del Sud, si inizia a parlare intanto di Reggina:

La Reggina ed il presidente Gallo

“Si tratta di una società che ha un posto nella storia del calcio italiano. Nove anni nella massima serie, tante in cadetteria. Il presidente Gallo è riuscito a portare entusiasmo in una città che aveva fame di calcio.

La Reggina ha un bel vantaggio sul Bari a otto turni dal termine, ma i pugliesi non molleranno di un centimetro. Dando priorità assoluta alla salute, mi auguro si possa riprendere il 5 aprile, fermo restando che in questo momento il cacio passa in secondo piano rispetto alle emergenze del Paese.

Promozioni e retrocessioni

Non ci sarà azzeramento dei risultati sportivi, i tifosi sotto questo aspetto possono stare tranquilli. Spero non si arrivi ad un punto di non ritorno, ma il merito comunque andrà rispettato.

Le difficoltà dei presidenti di C

La serie C è la più colpita da questa situazione. Se per esempio il presidente Gallo venisse messo di fronte ad un bivio e scegliere tra la Reggina e la sua azienda M&G, non credo che avrebbe dubbi. Anche lui come i suoi colleghi senza incassi potrebbe avere dei problemi. Intanto per fortuna siamo riusciti ad avere la proroga sulla parte contributiva”.