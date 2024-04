Ballarino: 'La mia colpa è quella di non provenire da Roma in su'

Sempre su Forza Reggina ancora il Dg Ballarino:

“Non essendo reggino, credo di avere la colpa di essere meridionale, di non provenire da Roma in su. O forse, semplicemente, di essere una persona normale, vera. Non mi apprezza chi non mi conosce. Peraltro in società, oltre al vice Fabio Vitale, ci sono reggini, il presidente, il club manager Giuseppe Praticò… Comunque, ci sono due aspetti ben diversi, quello reale, dove mi sento accolto, e quello, per lo più negativo, dei social. Ma deve essere chiaro che chi parla male della società non vuole bene alla Reggina”.