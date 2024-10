Serie D play off: gli orari delle due semifinali

Chiusa la stagione regolare, domenica 12 maggio si scenderà in campo per la disputa dei play off. La loro validità al momento può certificare solo una vittoria simbolica, anche se lette le notizie che arrivano dai campionati soprattutto di serie C, si spera possa avvenire qualche ripescaggio. Tra le società che ci sperano sicuramente il Siracusa ad oggi in cima alla graduatoria, ma anche la LFA Reggio che per guadagnare posizioni avrà necessità di arrivare fino in fondo e vincere.

Il programma prevede per il Girone I le semifinali sui campi delle migliori classifica:

Siracusa – Acireale ore 16,00

Vibonese – LFA Reggio ore 16,00