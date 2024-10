Serie C: i risultati del primo turno play off e gli accoppiamenti

Si è giocato nella serata di lunedi il primo turno dei play off serie C. Qualche esclusione eccellente come quella del Crotone e l’unica vittoria esterna di un Rimini sempre più sorprendente. In maiuscolo le squadre che hanno superato il turno:

ATALANTA UNDER23-Trento 3-1

AUDACE CERIGNOLA-Giugliano 1-1

GIANA ERMINIO-Pro Vercelli 3-0

Gubbio-RIMINI 0-1

JUVENTUS NEXT GEN-Arezzo 1-0

LEGNAGO SALUS-Lumezzane 1-0

PESCARA-Pontedera 2-2

TARANTO-Latina 0-0

PICERNO-Crotone 2-0

Gli accoppiamenti del secondo turno, in campo sabato 11 maggio

Girone A

Triestina-Giana Erminio

Atalanta U23-Legnago Salus

Girone B

Perugia-Rimini

Pescara-Juventus Next Gen

Girone C

Casertana-Audace Cerignola

Taranto-AZ Picerno