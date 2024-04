Trocini tra presente e futuro. 'La critica negativa ha inciso'

LFA Reggio Calabria – Sancataldese alle porte. Le parole di Mister Trocini in conferenza stampa:

“Noi vogliamo vincere perché è l’ultima partita davanti alla nostra gente. C’è la volontà di continuare a fare bene, arrivare bene e sappiamo anche che c’è una piccola possibilità che possa succedere qualcosa in futuro e i punti hanno la loro valenza”.

Su una sua possibile sua permanenza nella città dello Stretto, l’allenatore ha detto:

“Sono stato benissimo a Reggio Calabria, ho conosciuto persone preparate, ho stretto amicizie vere, a partire dal mio staff. Come ho detto in passato, sarebbe complicato e difficile da digerire per me, dopo la stagione che abbiamo fatto, tra mille difficoltà, lasciare la tavola apparecchiata ad un altro. Anche se noi non abbiamo fatto solo quello. Abbiamo fatto la spesa, preparato e molto altro. I riusultati ottenuti dicono che questa squadra è competitiva, lo sanno anche le pietre che c’è da rinforzarla in maniera sostanziale per il futuro. Però per me è una grossisima fatica tenere alta la tensione per le prossime partite perché si parla di noi solo quando perdiamo o pareggiamo. Ovunque, si parla di tutto tranne che di campo”.

Per quanto riguarda, invece, i giocatori a disposizione:

“Siamo messi bene – ha detto Trocini. Abbiamo tutti i giocatori a disposizione, 6 di movimento dovranno andare in tribuna. L’idea è quella di portare più giocatori possibili in condizioni massimali per i play off. In queste due partite ruoteranno una quindicina di giocatori, ma non cambiando tanto. Martinez giocherà, così come Rosseti. Credo fermamente in quest’ultimo, si muove tanto e ha colpi da giocatore, vorrei averlo al massimo della condizione per i playoff e per farlo ha bisogno di giocare, dopo la stagione in infermeria. Adesso che sta crescendo arriveranno anche i goal. Con Bolzicco sono giocatori diversi, magari entrerà dopo Rosseti. La priorità è tenere tutti sulla corda, dal punto di vista sia fisico che mentale”.

Con un occhio al passato l’allenatore ha ammesso: