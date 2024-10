Tra il Cesena e Toscano sarà addio. Lo ha deciso un altro ex Reggina

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi. Nonostante la grande impresa, il record di punti e una piazza che dalla contestazione della prima giornata di campionato dopo la sconfitta con l’Olbia, ha poi trasformato Mimmo Toscano in idolo, le strade tra il Cesena e l’allenatore reggino sono pronte a dividersi. La notizia arriva dai colleghi di tuttocesena.it, definendo la decisione come la “linea Artico“.

“Mimmo Toscano non è più l’allenatore del Cesena. O meglio, non sarà a partire da lunedì 20 maggio, ovvero all’indomani di quella che potrebbe essere la partita in grado di consegnarlo definitivamente alla storia bianconera. Toscano non ha accettato di rimanere a Cesena in B per un solo anno, grazie al rinnovo automatico del contratto a seguito della promozione e andrà a cercare nuova gloria in serie C. La sua richiesta era almeno di un biennale ma su questo Fabio Artico è stato inamovibile: un anno o nulla, prendere o lasciare.

E’ alquanto improbabile che le parti ritornino sui loro passi e decidano di continuare insieme. L’annuncio arriverà dopo la Juve Stabia, ma è per il bene di tutti che la decisione sia già stata presa”.