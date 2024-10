‘Lele Style’ ha una nuova idea in testa: apre il salone dedicato alle donne – FOTO

L’animo umano è qualcosa di insondabile, nel momento in cui crediamo di aver raggiunto tutti i nostri obiettivi, qualcosa torna a solleticare la nostra creatività. E chi è maggiormente spinto a creare di un parrucchiere – barbiere?

Chi ogni giorno si trova a curare l’aspetto esteriore delle persone dev’essere, obbligatoriamente, un sognatore, di quelli con la lettera maiuscola. Questa semplice, ma importante equazione vale anche per il reggino Emanuele Zampogna, che si prende cura del volto dei suoi clienti da quasi 30 anni.

Grazie alle sue sapienti mani, Lele ha conquistato prima il pubblico maschile con servizi innovativi e sempre al top e adesso, 7 anni dopo l’apertura della sua prima attività, decide di occuparsi anche delle donne.

Una decisione a lungo ponderata, ma che non poteva più attendere di esser messa in atto. Quando il ‘genio‘ che risiede in ognuno di noi chiama, bisogna assecondarlo.

La passione del barbiere reggino non nasce ovviamente per caso ma dall’aiuto del cognato, rinomato parrucchiere di Reggio Calabria che l’ha introdotto al mondo dei capelli.

“É grazie a Santo Praticò che ho scelto di avvicinarmi a questo mestiere. Mio cognato mi ha trasmesso la sua stessa voglia di creare e rendere omaggio al volto di ogni cliente. E quella nata come una semplice passione si è trasformata, oggi, in due splendide attività in cui la soddisfazione del cliente è messa sempre al primo posto”.

LELE STYLE DONNA

Lele Style Donna va a completare l’attività già avviata dedicata al settore maschile. Il salone donna godrà della presenza di uno staff specializzato nella cura del capello. I prodotti presenti saranno altamente selezionati per offrire alle clienti il massimo risultato. Il protagonista indiscusso delle linee scelte dal nuovo salone sarà il biologico. Un modo di trattare i capelli che a Reggio non è stato ancora ben esplorato.

Il nuovo locale di via De Nava è stato inaugurato ieri, domenica 23 giugno 2019, ed ha riscosso il consenso dei reggini che sono accorsi numerosi per scoprire l’anima di questa nuova attività ed i servizi offerti.

“Ringrazio i miei collaboratori, i rappresentanti e in particolar modo mia moglie – afferma il proprietario dell’attività. Ringrazio chi, insieme a me, ha creduto profondamente in questo progetto, oggi divenuto realtà – racconta Emanuele – Non mi aspettavo di vedere così tanta gente, ma evidentemente il duro lavoro ripaga sempre ed i reggini lo capiscono”.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Lele Style Donna si trova in via De Nava n. 25

Orario no-stop dalle 08:30 alle 19:00