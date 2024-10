Leo Club d’Area Calabria: giornata sui vaccini – FOTO

Domenica 12 novembre il Distretto Leo 108Ya, presieduto da Francesco Bagnato e comprendente tutti i Leo Club di Campania, Basilicata e Calabria, ha promosso e organizzato una giornata distrettuale Leo4Health, dedicata al cosiddetto TeSN (Tema di Sensibilizzazione Nazionale) e riguardante la sensibilizzazione dei cittadini sulle vaccinazioni e la salute. L’argomento è più che mai attuale in quanto, negli ultimi anni, si è assistito a un calo delle vaccinazioni spinto da ideatori di teorie del complotto e semplici detrattori, con conseguenze gravissime: sono infatti aumentati i decessi per malattie che ritenevamo sconfitte da decenni e si rischia – purtroppo – di non avere una copertura sufficiente per l’intera popolazione italiana.

Il Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y. ha sposato la causa della lotta a favore delle vaccinazioni per la tutela di tutti i cittadini; il distretto campano-lucano-calabro 108Ya ha così fissato la data del 12 novembre 2017 come prima giornata distrettuale di sensibilizzazione Leo4Health (“Leo for health”, Leo per la salute). In Calabria sono stati cinque i club ad aver aderito con iniziative molto varie: tre club di zona Magna Graecia (province di Cosenza, Crotone e Catanzaro), e due di zona Rhegium (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria):

Il Leo Club Cirò “Krimisa” (Presidente Maria Francesca Ferraro) è sceso in piazza Diaz di Cirò Marina (KR), per sensibilizzare i passanti sulla tematica delle vaccinazioni e distribuire brochure informative negli orari di maggior affluenza dei cittadini.

Il Leo Club Cosenza “Marlena Parisi” (Presidente Francesco Paolo Dodaro) ha distribuito brochure informative presso un gazebo adibito in piazza XI Settembre a Cosenza, e ha svolto il proprio lavoro di sensibilizzazione anche grazie alla collaborazione di rappresentanze dei tre Lions Club cosentini (Host, Castello Svevo e Rovito Sila Grande).

Il Leo Club Catanzaro Host (Presidente Giulia Guerrieri) ha allestito un banco informativo presso il Parco Commerciale “Le Fontane” di Catanzaro, distribuendo brochure informative e permettendo agli avventori del centro commerciale di confrontarsi con la Dott.ssa Angela Gullo, specialista in Pediatria, la quale si è messa a disposizione per rispondere alle domande degli interessati.

Il Leo Club Palmi (Presidente Simona Monteleone) è sceso in piazza Primo Maggio a Palmi (RC) e ha distribuito brochure informative ai passanti, nonché regalato palloncini blu alle famiglie con bambini. Successivamente, insieme a una rappresentanza del Lions Club di Palmi, i Leo hanno deposto una corona di fiori commemorativa presso la compagnia dei Carabinieri del comune, in ricordo dei caduti di Nassiriya.

Il Leo Club Villa San Giovanni “Cenide” (Presidente Claudia Giordano), in collaborazione con il Lions Club Villa San Giovanni “Fata Morgana” e l’AVIS di Reggio Calabria, ha organizzato una degustazione di vini con annessa distribuzione di brochure informative sui vaccini. Il ricavato dell’evento sarà devoluto interamente in beneficenza.

Unitamente alle iniziative in atto e a quelle future, l’associazione Leo invita i cittadini a informarsi attivamente sulla tematica delle vaccinazioni e, in caso di dubbi e domande, a rivolgersi solo a medici e specialisti qualificati, sempre disponibili a fornire spiegazioni.

Fonte: Francesco D’Amico – Stampa Leo Club d’Area Calabria – Distretto 108Ya