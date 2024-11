“Let’s Clean Up Europe!”: puliamo l’Europa…iniziamo dalla “nostra” Reggio

Sabato 9 maggio prossimo dalle ore 15.00 nella parte bassa del Lungomare reggino, in prossimità del ponte Calopinace un comitato cittadino di Reggio Calabria aderendo alla campagna “Let’s Clean up Europe” promuoverà la lotta contro l’abbandono di rifiuti organizzando una giornata dedicata alla riqualificazione dell’area.

Il comitato prendendo atto che ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti abbandonati finiscono negli oceani, sulle spiagge, nelle foreste o da qualche parte nella natura e che la causa principale di tutto ciò sono i modelli insostenibili di produzione e di consumo delle nostre società, cattive politiche di gestione dei rifiuti e mancanza di sensibilità nella popolazione invita la cittadinanza sensibile al tema a partecipare all’evento.

Il ritrovo per tutti coloro che vorranno partecipante come “eco volontari” sarà sabato 9 maggio dalle ore 15,00 nella parte bassa del Lungomare reggino in prossimità del ponte Calopinace e nella loro operosità saranno coadiuvati da personale specializzato dell’AVR che fornirà materiale informativo per l’educazione alla differenziata, sacchi, guanti da lavoro e tutti gli strumenti necessari ad effettuare una pulizia straordinaria della location individuata.

Questa iniziativa europea, giunta quest’anno alla seconda edizione, punta al coinvolgimento di cittadini e associazioni per riqualificare un luogo scelto all’interno dei contesti urbani più significativi. L’evento in programma sabato 9 maggio, dunque, punta a coinvolgere in un’unica giornata quanti più cittadini possibile, per sensibilizzare alla cura dell’ambiente, contro l’abbandono dei rifiuti ed al recupero di oggetti e sporcizia che deturpano i luoghi pubblici.

Tutti cittadini reggini che parteciperanno all’evento organizzato nell’ambito della giornata di pulizia europea (European Clean-up Day) annuale chiamata Let’s Clean Up Europe si adopereranno alla riqualificazione della parte bassa del Lungomare reggino.

L’attività di impegno e fatica per il bene collettivo continuerà sino alle 19: 30 e i partecipanti che avranno raccolto i rifiuti in diversi sacchi in base alla tipologia (carta, vetro e lattine, indifferenziato) avranno partecipato a ripulire una parte della “nostra” città contribuendo a rendere più vivibile e fruibile l’area interessata. La giornata e i risultati della raccolta saranno documentati attraverso un report fotografico e saranno resi pubblici nei giorni a seguire.

L’evento europeo propone anche altri momenti di sensibilizzazione e pulizia ambientale in città, difatti, anche il giorno successivo, domenica 9 maggio, si procederà alla riqualificazione di un’altra area, la Sorgente.

Gli eventi del 9 e del 10 maggio prossimi oltre ad essere un’opportunità per dimostrare ancora una volta la sensibilità della citta di Reggio Calabria al tema ambientale saranno l’occasione, in contemporanea i cittadini di diverse nazioni europee, di incontro per il raggiungimento dell’obiettivo di ripulire aree diverse delle città.

Con l’augurio che queste giornate possano divenire lo stimolo per tanti cittadini reggini, per adottare comportamenti più sostenibili dimostrano di voler il bene della nostra città.

Let’s go Reggio!