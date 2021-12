Caro Babbo Natale,

come stai? Io bene…quest’anno non so cosa chiederti. La mia camera è piena di giochi. E davvero non saprei cosa scegliere.

Ma c’è qualcosa a cui davvero tengo molto, che sento mia e non voglio che nessuno me la tocchi, né che la rovini.

Sto parlando della mia città che ovviamente tu già conoscerai. Sono nata a Reggio Calabria…mmmm…Ma certo…tu sai già tutto di me…

Bene…Reggio è la città più bella di tutto il mondo. Qui ci sono paesaggi fantastici come quelli delle fiabe. Ci sono panorami mozzafiato con posti magici che tutti i miei amici invidiano.

Qui, dove vivo io, a due passi da casa mia c’è il mare e la montagna, ci sono paesini meravigliosi…ci sono castelli, isole e il cielo è sempre blu…Insomma la mia città è bellissima.

C’è un desiderio però che vorrei si realizzasse, al più presto. Se possibile, per i prossimi anni la vorrei solo vedere più pulita, con meno carte e mascherine in giro buttate a terra…e qualche buca in meno…

Vorrei una città più pulita, ecco cosa vorrei. Vorrei solo vedere meno spazzatura in giro per la città. Quando passeggio con mamma e papà vorrei sentire solo il profumo dei fiori e non la puzza dei rifiuti…

Sai, la scorsa settimana sono andata a trovare mia cugina che abita fuori città. Lì dove vive lei era tutto pulito e ordinato. C’erano parchi ovunque con tanti giochi per i bimbi…

Perché invece qui è tutto sporco e abbandonato? Perché non posso vedere anche la mia città così bella?

Avrei tanti altri desideri per migliorare e proteggere la mia amata città ma so che tu hai mille impegni e quindi la mia letterina termina qui, con una sola richiesta.

Con un solo desiderio, quello di vedere la mia città più pulita e ordinata. E con tanti giochi per i bimbi …

Io Prometto di fare la brava e sarò buona con tutti e spero che anche gli altri bimbi che amano Reggio facciano lo stesso rispettando la nostra città.

Grazie Babbo Natale, spero che mai farai contenta…